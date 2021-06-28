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В Крыму оценили ущерб от удара стихии на востоке и юге полуострова. Свыше 12 миллиардов рублей

В Крыму оценили ущерб от удара стихии на востоке и юге полуострова. Свыше 12 миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:06 28.06.2021

По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате ЧС из-за обильного выпадения осадков в Крыму, составил около 12,5 млрд. рублей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня в Правительство Российской Федерации для формирования доклада Президенту России Владимиру Путину отправляем данные о нанесенном ущербе. Предварительно сумма прямого нанесенного ущерба по всем муниципальным образованиям составила порядка 12,5 млрд. рублей в общей сложности. Это не касается противопаводковых мероприятий, — сказал Глава Крыма.

В Крыму оценили ущерб от удара стихии на востоке и юге полуострова. Свыше 12 миллиардов рублей

Сергей Аксёнов подчеркнул, что ремонт кровель и подвалов домовладений обойдется в сумму 2,4 млрд. рублей, а на ремонт дворовых территорий потребуется порядка 226 млн. рублей.

Больше всего пострадали дороги в Ялте из-за сложного горного рельефа и быстрого потока воды, — уточнил Глава РК.

В Крыму оценили ущерб от удара стихии на востоке и юге полуострова. Свыше 12 миллиардов рублей

Он подчеркнул, что все нестандартные случаи по выплатам компенсаций (автомобили, бизнес) будут разбираться  в индивидуальном порядке.

В Крыму оценили ущерб от удара стихии на востоке и юге полуострова. Свыше 12 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба Главы РК.

В Крыму оценили ущерб от удара стихии на востоке и юге полуострова. Свыше 12 миллиардов рублей

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