В Крыму оценили ущерб от удара стихии на востоке и юге полуострова. Свыше 12 миллиардов рублей

По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате ЧС из-за обильного выпадения осадков в Крыму, составил около 12,5 млрд. рублей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня в Правительство Российской Федерации для формирования доклада Президенту России Владимиру Путину отправляем данные о нанесенном ущербе. Предварительно сумма прямого нанесенного ущерба по всем муниципальным образованиям составила порядка 12,5 млрд. рублей в общей сложности. Это не касается противопаводковых мероприятий, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что ремонт кровель и подвалов домовладений обойдется в сумму 2,4 млрд. рублей, а на ремонт дворовых территорий потребуется порядка 226 млн. рублей.

Больше всего пострадали дороги в Ялте из-за сложного горного рельефа и быстрого потока воды, — уточнил Глава РК.

Он подчеркнул, что все нестандартные случаи по выплатам компенсаций (автомобили, бизнес) будут разбираться в индивидуальном порядке.

Фото: пресс-служба Главы РК.