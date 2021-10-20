В Крыму очередное кадровое назначение. Минстрой Республики возглавил Карлен Петросян

Карлен Петросян назначен министром строительства и архитектуры Республики Крым. Соответствующий указ опубликован на портале Совмина РК.

Указ

Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым, – говорится в документе.