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В Крыму очередное кадровое назначение. Минстрой Республики возглавил Карлен Петросян
Фото: минстрой РК

В Крыму очередное кадровое назначение. Минстрой Республики возглавил Карлен Петросян

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 20.10.2021

Карлен Петросян назначен министром строительства и архитектуры Республики Крым. Соответствующий указ опубликован на портале Совмина РК.

Указ

Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым, – говорится в документе.   

Ранее Петросян был первым заместителем министра строительства и архитектуры Крыма.

В Крыму очередное кадровое назначение. Минстрой Республики возглавил Карлен Петросян

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