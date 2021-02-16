В Крыму ограничат движение мопедов, самокатов, гироскутеров  на набережных курортных городов

В Крыму в этом году – особое внимание вопросам благоустройства общественных пространств, дорог общего пользования, противодействию незаконной деятельности в сфере предоставления услуг автотуризма (джиппинга), повышению качества мобильной связи, особенно в курортных регионах в пик сезона, состоянию наружной рекламы на основных туристических направлениях, уборке парковок. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Для этого подготовлены изменения в действующие законы и нормативные акты.

Будут приниматься меры по ограничению движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и пешеходных зонах муниципальных образований, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма, — привел пример Волченко.

Кроме того, на обеспечение безопасности туристов направлены и совместные с Инспекцией по надзору за состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым мероприятия, которые обеспечат соблюдение требований по эксплуатации аттракционной техники на пляжах.

С этого года в полной мере ликвидируется понятие сезонных баз стоянок маломерного флота, введено понятие пунктов проката, количество которых зафиксировано в дислокации.

Каждый водный мотоцикл, катер или другое средство будет приписано к круглогодичной базе стоянки и мониторинг со стороны муниципального контроля, ГИМС МЧС и Ространснадзора позволяет мгновенно выявлять нелегально работающие маломерные суда и обеспечить их транспортирование на штрафстоянки, организованные муниципалитетами, — отметил министр курортов и туризма РК.