В Крыму определили исполняющего обязанности главного архитектора — это министр жилищной политики

Исполнять обязанности главного архитектора Крыма будет министр жилполитики РК Никита Тарасов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Возложить на министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Тарасова Никиту Сергеевича исполнение обязанностей Главного архитектора Республики Крым, — следует из документа.

Никита Тарасов родился 10 июня 1989 года в г. Ленинграде. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Работал главным специалистом отдела территориального планирования и информационно-аналитического обеспечения градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. С мая 2018 года по июль 2018 года – заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству – Главный архитектор администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

С сентября 2018 года по декабрь 2018 года — начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма.

С декабря 2018 года по февраль 2022 года — заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым. С 21 февраля 2022 года назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

источник: РИА Новости Крым