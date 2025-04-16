В Крыму определили площадки проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Всероссийская ярмарка трудоустройства – активная рабочая площадка для соискателей и работодателей полуострова. В преддверии летнего сезона-2025 в число участников войдут предприятия санаторно-курортной сферы. На особом контроле – кадровое обеспечение предприятий ОПК. На всех площадках будут работать представители Филиала Государственного Фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым, готовые оказать консультации по вопросам социальной адаптации на рынке труда участников СВО и членов их семей. С целью обеспечения повышенных мер безопасности на важных инфраструктурных объектах региона будет проводиться дополнительный набор инспекторов военизированной охраны на досмотровых мероприятиях, проводимых на Крымском мосту.

Всего по Крыму в рамках регионального этапа Ярмарки будут функционировать 67 площадок. 21 из них будет развернута в территориальных отделениях центра занятости, еще 2 – в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского и 1 – в Финансово-экономическом колледже. Для учащейся молодежи будут организованы 26 профтуров и 17 промтуров для безработных граждан на предприятиях полуострова, испытывающих кадровый дефицит.

В рамках Фестиваля профессий, центральной профориентационной площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства, пройдет финал Республиканского конкурса агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма». Команды из числа учащихся школ и организаций средне-профессионального образования республики померяются силами в презентации наиболее востребованных в регионе специальностей и профессий.

Всего в Крыму в формате Ярмарки трудоустройства порядка 300 крупных работодателя представят вниманию участников более 7 тысяч вакантных рабочих мест.

Более подробно с программой проведения Регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в 2025 году можно ознакомиться здесь.

По информации Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»