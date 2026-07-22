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В Крыму определили победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой соцэффективности»

В Крыму определили победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой соцэффективности»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:50 22.07.2026

В рамках заседания экспертной рабочей группы всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» подведены итоги регионального этапа конкурса, проводимого Минтруда Республики Крым с участием сторон социального партнерства. Цель проекта — выявлять организации, добивающиеся высокой эффективности в решении социальных задач, изучать и распространять их опыт, развивать формы соцпартнерства в организациях.

Определены победители и призеры регионального этапа конкурса. Так, в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» первое место присуждено АО «Шархинский карьер»; второе место – ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации».

Победителем в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» стал детский сад общеразвивающего вида № 7 «Жемчужинка» г Симферополь. Второе место в этой номинации  — у ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского района». Третье место – у Ливадийской санаторной школы-интерната.

В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» победу одержал Симферопольский политехнический колледж имени князя Л.С. Голицына.

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Первое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» заняло АО «Завод «Фиолент».

В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы»: первое место – ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты»; второе место – ГБУ РК «Красногвардейский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».

Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Малинка» г. Симферополь победил в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы».

Для участия в федеральном этапе конкурса номинированы следующие победители регионального этапа: АО «Шархинский карьер», детский сад общеразвивающего вида № 7 «Жемчужинка» г. Симферополь Симферопольский политехнический колледж имени князя Л.С. Голицына, АО «Завод «Фиолент», ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты» и детский сад общеразвивающего вида № 62 «Малинка» г. Симферополь.

источник: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым

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