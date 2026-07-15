В Крыму определили порядок бесплатного обеспечения сжиженным баллонным газом

В соответствии с поручением Главы Республики Крым о бесплатном обеспечении сжиженным баллонным газом населения определен порядок:
- сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с ГУП РК «Крымгазсети» или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природных газом домовладениям;
- если по каким-либо причинам этот договор не был оформлен документально, вы можете обратиться в местное управление газового хозяйства – их список есть на официальном сайте ГУП РК «Крымгазсети» (https://crimeagasnet.ru) – для оперативного заключения договора;
- порядок заключения договора упрощен, подписание будет производиться оперативно.
Второй вопрос касается установки газовых генераторов в частных домовладениях.
В соответствии с поручением Главы Республики Крым если у граждан генератор установлен после счетчика, то есть счетчик учитывает расход газа, который потребляет генератор, никаких штрафных санкций применяться не будет.
В ряде районов появились подозрительные личности, которые представляются сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети» и пытаются взимать штрафы с населения. Важно! Никаких штрафных санкций за установку газового генератора – если он установлен после счетчика – не будет.
Если к вам пришли такие подозрительные личности, звоните незамедлительно на горячую линию ГУП РК «Крымгазсети» 8 800 506 00 04 или горячую линию Главы Республики Крым, или по круглосуточно доступному телефону аварийно-диспетчерской службы 104. Информируйте о появлении у вас таких псевдоспециалистов.
источник: по информации пресс-службы Крымгазсети
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