В Крыму определили порядок бесплатного обеспечения сжиженным баллонным газом

сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с ГУП РК «Крымгазсети» или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природных газом домовладениям;

если по каким-либо причинам этот договор не был оформлен документально, вы можете обратиться в местное управление газового хозяйства – их список есть на официальном сайте ГУП РК «Крымгазсети» ( https://crimeagasnet.ru ) – для оперативного заключения договора;

( ) – для оперативного заключения договора; порядок заключения договора упрощен, подписание будет производиться оперативно.

Второй вопрос касается установки газовых генераторов в частных домовладениях.

В соответствии с поручением Главы Республики Крым если у граждан генератор установлен после счетчика, то есть счетчик учитывает расход газа, который потребляет генератор, никаких штрафных санкций применяться не будет.

В ряде районов появились подозрительные личности, которые представляются сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети» и пытаются взимать штрафы с населения. Важно! Никаких штрафных санкций за установку газового генератора – если он установлен после счетчика – не будет.

Если к вам пришли такие подозрительные личности, звоните незамедлительно на горячую линию ГУП РК «Крымгазсети» 8 800 506 00 04 или горячую линию Главы Республики Крым, или по круглосуточно доступному телефону аварийно-диспетчерской службы 104. Информируйте о появлении у вас таких псевдоспециалистов.

источник: по информации пресс-службы Крымгазсети