В Крыму определились с инструкцией по приему и размещению гостей и туристов с 25 октября

В соответствии с Указом Главы РК от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (в редакции от 22 октября №263-У) при приеме и размещении гостей в Крыму необходимо:

Проверить наличие у гостя документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения).

Проверить наличие у гостя сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления).

Обеспечить проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг,и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина.

При наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2, и при подтверждении подлинности предъявленного QR-кода способом, указанном в пункте 3, гость может быть принять в средстве размещения. В ином случае размещение гостя противоречит нормам Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в редакции Указа Главы Республики Крым от 22 октября 2021 года №263-У.