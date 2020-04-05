В Крыму органы соцзазщиты и Центры занятости переходят на прием граждан по предварительной записи  

В Центрах занятости ожидается ажиотаж. И вот почему:

Органы труда и социальной защиты муниципальных образований Крыма, а также территориальные подразделения ГКУ РК «Центр занятости населения» с 6 апреля будут принимать граждан по предварительной записи. Об этом заявила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Прием граждан будет вестись по предварительной записи для назначения новых мер социальной поддержки. Кроме того, тем, кто потерял работу, в том числе трудился неофициально, необходимо обратиться в территориальные подразделения Центра занятости для постановки на учет в качестве безработного и оформления пособия по безработице. Обращаю внимание работодателей на необходимость внесения данных о работе организации на Портале «Работа в России» для оказания в дальнейшем помощи в рамках Государственной программы труда и занятости, – подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, наибольший финансовой урон в период самоизоляции потерпят люди, работавшие неофициально.

20% обращений в министерство касаются неофициального оформления трудовых отношений, то есть теневой занятости. Как раз эти работники больше всего пострадали в период режима повышенной готовности в связи с тем, что они остались без социального пакета. Рекомендуем таким работникам, которые лишились работы и заработка, обратиться в Центр занятости. С завтрашнего дня он будет работать по предварительной записи. Вы можете стать на учет для того, чтобы оформить пособие по безработице, — пояснила Романовская.

Она отметила, что в Республике Крым будет принят законопроект, в соответствии с которым все меры социальной поддержки будут продлены автоматически.