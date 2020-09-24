В Крыму осудили директора пансионата. Оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности

Феодосийский городской суд Республики Крым привлек к ответственности генерального директора местного пансионата за совершение преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что в период времени с апреля по июль 2019 года генеральный директор на территории пансионата, расположенного в поселке Курортное городского округа Феодосия, при оказании услуг по отдыху и оздоровлению, в том числе несовершеннолетним детям, поставил под угрозу безопасность жизни и здоровья потребителей. Вопреки требованиям действующего законодательства и нормативно-правовым актам, генеральным директором с начала апреля прошлого года были возложены обязанности врача пункта медицинской помощи на территории пансионата на гражданина М., квалификация которого не соответствовала требованиям, предъявляемым к оказанию медицинской помощи несовершеннолетним в период отдыха и оздоровления. Генеральный директор об этом был осведомлен, но им не были предприняты меры: к назначению на указанную должность иного соответствующего установленным критериям и требованиям медицинского работника; к заключению договорных отношений с иными медицинскими организациями, имеющими в соответствие с законодательством право оказывать первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним, а также не был обеспечен надлежащий контроль качества и объема оказываемой гражданином М. медицинской помощи в период оказания услуг по отдыху и оздоровлению, — озвучили детали дела в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В результате действий должностного лица в конце июля 2019 года врачом указанного пансионата в пункте медицинской помощи была оказана неквалифицированная медицинская помощь малолетнему ребенку, 2012 года рождения, ему также не был обеспечен вызов скорой медицинской помощи, в результате чего ребенок умер.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение морального вреда потерпевшей в сумме 230 тысяч рублей, и другие смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

С учетом указанных обстоятельств приговором суда осужденному было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей: в её пользу с осужденного взыскано 400 тысяч рублей — в счет возмещения компенсации морального вреда.

Напомним, что приговором Феодосийского городского суда от 10 июня 2020 года гражданин М. — врач ООО «Крымское приморье» — был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Виновному было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года, в течение которого он не вправе выезжать за пределы муниципального образования, изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, и обязан ежемесячно являться в указанный орган для регистрации. Также суд обязал виновное лицо выплатить в пользу потерпевшей 800 тысяч рублей — в счет компенсации морального вреда.