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Суд в Крыму пересмотрел приговор убийце
Фото: evrensel.net

В Крыму осудили севастопольца — за контрабанду наркотиков через таможенную границу Таможенного  союза

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 19:11 10.02.2022

45-летний севастополец осужден Армянским городским судом Республики Крым за покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного  союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства. По приговору суда наказание в виде  3 лет лишения свободы сочтено судом условным, в течение полуторагодичного испытательного срока виновный своим поведением должен доказать свое исправление.

Судом установлено, что в сентябре 2021 года житель города Севастополя, следуя на своем автомобиле с территории Украины на территорию Российской Федерации, прибыл для прохождения пограничного и таможенного контроля в пункт пропуска «Армянск» Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни. При этом мужчина умышленно не заявил о  наличии у него в поясной сумке полимерного пакетика с наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 1,53 грамма (в перерасчете на высушенное вещество), но данное вещество было обнаружено  и  изъято сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым до представления таможенному органу таможенной декларации, — сообщили в пресс-службе суда.

Пытаясь  незаконно переместить через таможенную  границу  наркотическое средство и не доведя свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам, севастополец нарушил закон и оказался на скамье подсудимых.

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При назначении наказания суд учел количество наркотического средства;  совершение преступления в неоконченном составе; положительную характеристику подсудимого по месту жительства; отсутствие судимости; занятие благотворительностью, а также обстоятельства, смягчающие наказание (полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной,  наличие на   иждивении  двух малолетних детей, наличие  родителей пенсионного возраста).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.


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