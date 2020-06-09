В Крыму осудили жителя Алушты за изнасилование и убийство, совершенные 16 лет назад

Без срока давности.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 56-летнего жителя Алушты.

Он признан виновным в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, соединенном с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с изнасилованием (п.п. «а», «б» ч. 2 ст.131, п.п. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сообщили в Следственном комитете.

Подробности дела таковы: 18 января 2004 года на игровой площадке детского сада злоумышленник и его приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили местную жительницу и совершили в отношении нее изнасилование. Затем находившуюся без сознания женщину перетащили на территорию учебно-спортивного центра, где бросили на беговой дорожке стадиона. В результате нанесенных многочисленных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

Один из злоумышленников был ранее привлечен к уголовной ответственности и приговорен за совершение жестокого преступления к отбытию наказания в колонии, его же соучастник скрылся.

В ходе системной работы органов Следственного комитета России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет местонахождение подозреваемого во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска города Севастополя и Алушты было установлено. Из соседнего региона, где скрывавшийся мужчина нелегально подрабатывал на строящихся объектах, он был он этапирован в Алушту для проведения следственных действий. Сотрудниками следственного отдела по городу Алуште и следователями-криминалистами управления криминалистики Главного следственного управления проведен необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, установлены все обстоятельства совершенного преступления, — отметили в Следкоме.

Приговором суда обвиняемый алуштинец признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.