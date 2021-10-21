В Крыму отельерам разъяснили порядок введения новых антиковидных мер

В Крыму руководителями отелей и санаториев разъяснили введения дополнительных ограничительных мер, которые начнут действовать с 25 октября. В онлайн совещании, организованном минкурортов РК, приняли участие более 250 руководителей основных работающих сейчас средств размещения.

Важной задачей остается вакцинация сотрудников средств размещения, которую необходимо довести до 80% в ближайшее время. Благодаря ответственному подходу к соблюдению требований Роспотребнадзора, отели и санатории работают в условиях пандемии уже 1,5 года и несмотря на все сложности не допустили ни одной серьезной неприятности за все это время. При этом, мы понимаем, что сейчас мы сталкиваемся с другим масштабом проблемы и крайне важно слаженно и четко отработать все новые вводимые меры, чтобы не допустить более серьезных ограничений, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Также запланированы мониторинговые выезды по объектам размещения совместно с администрациями курортных городов по соблюдению актуальных требований в объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Мы готовы оказать любую возможную помощь. Но в случае нарушений ответственные лица будут привлечены к административной ответственности, а объекту размещения грозит остановки работы до 90 суток, — отметил министр.

По состоянию на 21 октября, получили прививку централизованным способом более 20 тыс. работников отелей и санаториев по всему Крыму. Также сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно, в поликлиниках по месту жительства.