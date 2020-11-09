В Крыму откроется первая зарубежная дипмиссия — консульское учреждение Никарагуа

В Крыму после 2014 года появится первое иностранное диппредставительство — консульское учреждение Никарагуа. На церемонию его открытия на полуостров прибыла Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес.
Как уточняет
Сегодня стало известно, что Альба Асусена Торрес посетила Керчь. В рамках визита Госпожа Посол в сопровождении заместителя председателя Совета министров РК – Постоянного Представителя Крыма при Президенте РФ Георгия Мурадова и министра культуры РК Арины Новосельской побывала в Аджимушкайских каменоломнях, поднялась на гору Митридат, где на завершающей стадии находится реставрация Большой Митридатской лестницы.
Это первое официальное мероприятие, связанное с зарубежными представительствами, – открытие первого консульского учреждения иностранного государства в российском Крыму, – отметил Георгий Мурадов.
Фото: kerch.rk.gov.ru.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..