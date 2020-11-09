В Крыму откроется первая зарубежная дипмиссия — консульское учреждение Никарагуа

В Крыму после 2014 года появится первое иностранное диппредставительство — консульское учреждение Никарагуа. На церемонию его открытия на полуостров прибыла Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес.

Как уточняет «Интерфакс» , миссия будет открыта в Симферополе. Никарагуа признало полуостров частью России в 2014 году. Почетным консулом страны на полуострове стал Герой России Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента России в регионе. За назначение консула в Крыму Украина инициировала применение «жестких секторальных санкций» против Никарагуа.

Сегодня стало известно, что Альба Асусена Торрес посетила Керчь. В рамках визита Госпожа Посол в сопровождении заместителя председателя Совета министров РК – Постоянного Представителя Крыма при Президенте РФ Георгия Мурадова и министра культуры РК Арины Новосельской побывала в Аджимушкайских каменоломнях, поднялась на гору Митридат, где на завершающей стадии находится реставрация Большой Митридатской лестницы.

Это первое официальное мероприятие, связанное с зарубежными представительствами, – открытие первого консульского учреждения иностранного государства в российском Крыму, – отметил Георгий Мурадов.

Фото: kerch.rk.gov.ru.