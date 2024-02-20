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В у открылась уникальная интерактивная выставка. Цель — возрождение русских ремёсел

В Крыму открылась уникальная интерактивная выставка. Цель — возрождение русских ремёсел

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:19 20.02.2024

В Крыму, в Джанкойском районе начала работу интерактивная выставка «Живые ремёсла». Проект по популяризации русской культуры воплотила семейная ремесленная мастерская «Светлица». Гостям расскажут о ткачестве, гончарстве, народной игрушке и научат делать кукол и глиняную посуду.

Целых пять месяцев в Джанкойском районе будет проходить передвижная интерактивная выставка «Живые ремёсла». Её главные организаторы – основатели семейной ремесленной мастерской «Светлица» Светлана и Павел Условы. Проект бесплатный и включает экскурсию по выставке, посвящённой русской культуре и ремёслам, а также увлекательные мастер-классы, — сообщает Туристический портал Крыма.

В Крыму открылась уникальная интерактивная выставка. Цель - возрождение русских ремёсел

Первая передвижная интерактивная выставка уже открылась в Джанкойском районном доме культуры (ул. Розы Люксембург, 16). Позже проект примут ещё 24 площадки. Организаторы подчеркнули, мероприятие рассчитано на детей от 7 до 10 лет. Юные экскурсанты совершат двухчасовое путешествие в историю русских ремёсел. Сначала им покажут и расскажут, как ткали на дощечках, потом, как создавалась народная кукла и лепилась посуда из глины. Попутно будет разговор о национальных орнаментах и их значении.

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В Крыму открылась уникальная интерактивная выставка. Цель - возрождение русских ремёсел

После каждый из ребят под руководством членов семейной мастерской попробует освоить несколько старинных ремёсел. Искусству гончарства обучит руководитель проекта, мастер по керамике Павел Услов. Народную куклу дети сделают с мастером Светланой Условой, а глиняные свистульки в виде птичек они вылепят со Светозаром Условым.

В Крыму открылась уникальная интерактивная выставка. Цель - возрождение русских ремёсел

Проект реализован на грант Президентского Фонда культурных инициатив, поэтому все материалы и мастер-классы для участников бесплатные. К тому же, готовые изделия юные мастера смогут забрать с собой.

В Крыму открылась уникальная интерактивная выставка. Цель - возрождение русских ремёсел

В Джанкойском районном доме культуры интерактивная выставка «Живые ремёсла» будет работать до 28 февраля включительно. Подробную информацию можно найти на странице проекта ВКонтакте.

В Крыму открылась уникальная интерактивная выставка. Цель - возрождение русских ремёсел

Фото: ВК, Интерактивная выставка «Живые ремесла».

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