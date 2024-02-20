В Крыму открылась уникальная интерактивная выставка. Цель — возрождение русских ремёсел

В Крыму, в Джанкойском районе начала работу интерактивная выставка «Живые ремёсла». Проект по популяризации русской культуры воплотила семейная ремесленная мастерская «Светлица». Гостям расскажут о ткачестве, гончарстве, народной игрушке и научат делать кукол и глиняную посуду.

Целых пять месяцев в Джанкойском районе будет проходить передвижная интерактивная выставка «Живые ремёсла». Её главные организаторы – основатели семейной ремесленной мастерской «Светлица» Светлана и Павел Условы. Проект бесплатный и включает экскурсию по выставке, посвящённой русской культуре и ремёслам, а также увлекательные мастер-классы, — сообщает Туристический портал Крыма.

Первая передвижная интерактивная выставка уже открылась в Джанкойском районном доме культуры (ул. Розы Люксембург, 16). Позже проект примут ещё 24 площадки. Организаторы подчеркнули, мероприятие рассчитано на детей от 7 до 10 лет. Юные экскурсанты совершат двухчасовое путешествие в историю русских ремёсел. Сначала им покажут и расскажут, как ткали на дощечках, потом, как создавалась народная кукла и лепилась посуда из глины. Попутно будет разговор о национальных орнаментах и их значении.

После каждый из ребят под руководством членов семейной мастерской попробует освоить несколько старинных ремёсел. Искусству гончарства обучит руководитель проекта, мастер по керамике Павел Услов. Народную куклу дети сделают с мастером Светланой Условой, а глиняные свистульки в виде птичек они вылепят со Светозаром Условым.

Проект реализован на грант Президентского Фонда культурных инициатив, поэтому все материалы и мастер-классы для участников бесплатные. К тому же, готовые изделия юные мастера смогут забрать с собой.

В Джанкойском районном доме культуры интерактивная выставка «Живые ремёсла» будет работать до 28 февраля включительно. Подробную информацию можно найти на странице проекта ВКонтакте.

Фото: ВК, Интерактивная выставка «Живые ремесла».