В Крыму открыли обновленную канатную дорогу на Ай-Петри

Как отметила вице-премьер, главными нововведениями аттракциона являются обновленный дизайн канатных станций и полностью переработанная система логистики.

Теперь канатная дорога начинается недалеко от посёлка Мисхор и ведёт на плато Ай-Петри. Подъём осуществляется со средней станции «Сосновый Бор». Протяженность этого участка составляет 1620 метров с перепадом высоты подъёма в 735 метров, этот путь гости преодолевают всего за 7 минут.

Чтобы попасть на канатную дорогу, необходимо приехать на Туристический центр Ай-Петри, оттуда до станции «Сосновый Бор» организовано автобусное сообщение, которое курсирует с интервалом движения в 10 минут. Время работы канатной дороги с 10:00 до 19:30.

Справка: канатная дорога на Ай-Петри – это уникальный туристический объект, являющийся визитной карточкой Южного побережья Крыма. История канатной дороги началась со строительства в 1967 году. В 1988 году она была достроена и сразу стала не только популярной точкой притяжения туристов, но и важным социально значимым объектом.

В октябре 2022 года канатная дорога перестала функционировать, так как требовала надлежащего обслуживания и реконструкции.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым