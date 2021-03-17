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 В Крыму открылся общественный штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании-2021
Фото: rk.gov.ru

В Крыму открылся общественный штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании-2021

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 17.03.2021

В Крыму состоялось первое заседание общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2021 году. В рамках совещания обсуждали грядущую работу и предварительный график обучения кандидатов в наблюдатели на выборах депутатов в Государственную Думу Совета Федерации РФ в Республике Крым, которые пройдут 19 сентября. Общение прошло в пресс-центре мининформ РК.

Одна из основных задач штаба – подбор, подготовка и координация работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов. Независимое наблюдение — это основа легитимности избирательной кампании и ее результатов, чем больше наблюдателей от разных политических сил примет участие в наблюдении за ходом голосования, тем меньше возможности подвергнуть результаты выборов сомнению, — отметил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

В заседании также приняли участие заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Елизавета Глущенко, первый заместитель Председателя Госсовета Республики Ефим Фикс, Секретарь крымской Избирательной комиссии Наталья Безрученко.

У нас накоплен колоссальный опыт в вопросе проведения выборов. И сегодня как никогда, в условиях отношения Запада к Крыму, очень важно, чтобы выборы прошли без запинки и строго по закону. Чтобы ни у кого не Было оснований в чём-то упрекнуть Крым. Я убеждён, что у нас никаких нарушен не будет, — подчеркнул Ефим Фикс.

Основой штаба послужила Рабочая группа Общественной палаты Крыма по наблюдению за выборами 2021 года, созданная 5 февраля. Теперь заседания штаба по наблюдению за выборами будут проходить не реже раза в неделю, а проведение учебных и экспертных семинаров планируется на постоянной основе.

В Крыму открылся общественный штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании-2021

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