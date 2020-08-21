Трёхдневный международный фестиваль Koktebel Jazz Party открылся в одном из самых красивых мест восточного побережья — артистическом посёлке Коктебель. Событие, сообщает Турпортал Крыма , собрало мэтров российского и зарубежного джаза. Это уже 18-й джазовый фестиваль, который традиционно проходит в Коктебеле, и с каждым годом он набирает обороты, подчеркнул в ходе открытия мероприятия глава Крыма Сергей Аксенов:

У этого фестиваля уже огромное количество участников и сторонников, кто-то приезжает уже не впервые и я уверен, что с каждым годом он будет набирать обороты. Фестивалю быть, это «фишка» Коктебеля, одно из самых масштабных международных мероприятий в Крыму. Уверен, что в эти три дня вы увидите выдающихся исполнителей и услышите лучшую музыку. Спасибо организаторам и всем вам, нашим гостям, что не забываете российский Крым. Мы уверены, что по окончанию фестиваля вы уедете с хорошими эмоциями и захотите вернуться в Крым вновь. Мы всегда ждём вас.

Как подчеркнул организатор и вдохновитель фестиваля Дмитрий Киселев, в связи с эпидобстановкой подготовка к фестивалю велась особенно тщательно, и решающим фактором стала поддержка властей Крыма и лично главы Республики Сергея Аксенова.

В том, что Крым приобретёт международное измерение, есть вклад и нашего международного фестиваля, который с 2003 года проходит и в 2014 году получил новое дыхание, и который непрерывно утверждал международный культурный статус Крыма, — цитирует Турпортал Крыма Дмитрия Киселева. — И поскольку пока самолёты не летают, сегодня мы подтверждаем международный статус фестиваля по видеосвязи с Лос-Анджелесом — выступит зажигательный коллектив, который открывал наш фестиваль в прошлом году.

В этом году фестиваль развернулся сразу на двух площадках – Главной и Волошинской сценвх. За три дня здесь выступят мэтры джаза и лучшие исполнители. Среди них – Большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова.

Программа также включит выступления Bril Family – патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, биг-бэнд Сергея Головни, народного артиста России Игоря Скляра вместе с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава «Лютый бенд» и многих других.

Звезды мирового джаза примут участие в программе «Джаз со скоростью света», которая пройдет в формате телемоста.

СПРАВКА: Фестиваль Koktebel Jazz Party возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселёва — в 2003 году. Ежегодно три августовских дня наполняют своими выступлениями начинающие джазмены и ведущие джазовые коллективы России и мира.