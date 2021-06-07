В Крыму открылся XIV Международный фестиваль «Великое русское слово»

Сегодня в центре Симферополя, возле памятника Пушкину состоялось торжественное открытие XIV Международного фестиваля «Великое русское слово».

Фестиваль является гуманитарным проектом Республики Крым и проводится ежегодно с 2007 года. Много лет он был платформой, на которой формировалось крымское сопротивление, крымский дух, который реализовался в Крымской весне, отметил спикер республиканского парламент Владимир Константинов.

Сегодня Крым вновь стал российским, русскому языку уже ничего не угрожает, но фестиваль не потерял своей актуальности. Мы продолжаем собираться вместе, потому что события, происходящие в мире, не могут оставить крымчан равнодушными. Это и притеснение наших соотечественников за рубежом, и тревога за судьбу народных республик Донбасса. Запад сегодня прилагает все усилия, чтобы остановить развитие Русского мира, не гнушаясь совершать самые аморальные и безнравственные поступки, — убежден Владимир Константинов.

Председатель Госсовета РК подчеркнул, что «оппоненты стараются разобщить и поссорить братские народы, нанося удар по самому священному, что нас объединяет — великому русскому языку».

Происходит «подтачивание» языка, обесценивание его важности, навязывание иностранной лексики и замена нашей традиционной русской культуры псевдо-ценностями из сети Интернет. Это та линия обороны и тот фронт задач, над которыми нам предстоит работать. Поиск путей противостояния и будет главной темой для обсуждения на всех мероприятиях XIV Международного фестиваля «Великое русское слово», — заключил спикер крымского парламента.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков напомнил присутствующим о событиях, предшествующих созданию фестиваля. По его мнению, фестиваль — это знаковое культурное событие, которое долгие годы было и остается значимым для всего Русского мира.

Русский язык — это то, что дано нам от Бога. Мы с первым вздохом слышим русскую речь. И с этой русской речью, русским языком живем всю нашу жизнь. Это – наша душа, сердце, — заявил Цеков.

От имени делегации Донецкой Народной Республики участников мероприятия поприветствовал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. По его словам, Донбасс всегда был, есть и будет частью огромного Русского мира.

Это наше самосознание, которое не изменить ни ударами снарядов, ни авиабомбами, ни блокадами. Делегации Донецкой Народной Республики с 2015 года имеют честь быть приглашенными на замечательный праздник русской культуры. И для нас это очень важно, учитывая наше стремление к исторической справедливости. Считаю, что фестиваль имеет поистине масштабный смысл и укрепляет единство Русского мира, — подчеркнул глава Народного Совета ДНР.

После торжественного собрания его участники осмотрели экспозицию выставки-ретроспективы детских творческих работ «Мир русской сказки» и истории Международного фестиваля «Великое русское слово» на уличных информационных стендах, расположенных на центральной улице крымской столицы.

Праздник русской культуры, словесности и гуманитарного сотрудничества продолжился музыкально-литературной программой, в рамках которой перед симферопольцами и гостями крымской столицы выступили вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы, артисты и чтецы с номерами, посвященными памятным датам.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.