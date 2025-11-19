В Крыму открыт первый объект, реализованный в рамках студенческих инициатив, — «Медиацентр будущего»

На мероприятии также присутствовали глава администрации Советского района Александр Харламов, представители Министерства финансов РК, Центра изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова (ЦИГИ), студенты и преподаватели колледжа.

Символично, что конкурс «Студенческая инициатива Крыма» стартовал в год празднования 85-летия системы среднего профессионального образования в России. Конкурс создан для раскрытия потенциала студентов полуострова, предоставив молодым людям реальную возможность воплотить свои замыслы в жизнь, — подчеркнула, открывая церемонию Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, проект «Медиацентр будущего» был разработан студентами Прудовского аграрного колледжа имени Л. П. Симиренко как часть их участия в конкурсе «Студенческая инициатива Крыма» (СтИК), который впервые проходил на территории республики в этом году.

Данный проект в числе 44 других стал победителем конкурса. Общий объем средств по проектам-победителям составил 20 млн руб. На реализацию инициативы студентов колледжа из бюджета республики выделено почти 500 тыс. руб. На эти деньги приобрели фотоаппараты, ноутбуки для монтажа, квадрокоптер, студийные микрофоны, кольцевую лампу, стабилизатор, софтбокс с лампами и штативом, принтер струйный, радиосистема и другое оборудование.

Сегодня мы стали свидетелями творческих инициатив студентов Прудовского аграрного колледжа. Этот медиацентр станет площадкой для реализации самых различных инициатив, направленных на развитие сельской молодежи и поддержку образовательных проектов, — отметила Ирина Кивико в своем выступлении.

Она добавила, что медиацентр будет предоставлять студентам современные ресурсы для работы над проектами, включая возможность для записи видео и аудио контента, а также доступ к интернет-ресурсам и информационным базам. С помощью созданных материалов, которые в дальнейшем будут публиковаться в соцсетях и на сайте колледжа, ребята планируют привлечь внимание молодежи к рабочим специальностям.

Открытие медиацентра обеспечит создание новых возможностей для студентов, позволит развивать навыки в области медиа и журналистики, а также укрепит связь между молодежью и местными властями в решении актуальных проблем. Медиацентр станет не только центром образования и роста, но и важной ступенью к формированию активной и ответственной молодежи не только в Советском районе, но и в республике, — выразила уверенность Ирина Кивико, прокомментировав результаты мероприятия.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК