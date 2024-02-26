В Крыму отмечают: возвращение республики в РФ стало возможным из-за патриотизма жителей

Сохранение мира в Крыму и воссоединение с Россией было бы невозможно без патриотизма и единения жителей полуострова, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в День защитника Республики Крым.

Сегодня в Крыму — памятная дата, День защитника Республики Крым. Установлена она в ознаменование событий, происходивших ровно 10 лет назад <…>. Критический характер ситуации был связан с тем, что в Крыму тогда попросту не было силовых подразделений, способных осуществлять охрану здания крымского парламента. Фактически мы были беззащитны перед лицом экстремистов. Если бы на защиту своего представительного органа не встали сами крымчане. Хочу отметить, что крымчане не просто тогда творили историю. Мы делали поистине уникальные вещи, — написал он в Telegram-канале.

По словам спикера Госсовета республики, на 26 февраля 2014 года в Крыму было назначено внеочередное пленарное заседание парламента, на котором планировалось оценить политическую ситуацию, сложившуюся на Украине в результате государственного переворота. Здание парламента Крыма было оцеплено.

В этом противостоянии десятки защитников парламента получили травмы, а двое — Валентина Корнева и Игорь Постный — отдали свои жизни за сохранение стабильности и правопорядка в Крыму, за наше право вернуться в Россию. Их имена навечно вписаны в историю Крыма. Вечная им память! После такого мы просто не могли не оправдать доверия крымчан», — добавил Константинов.

СПРАВКА: Почти 10 лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

источник: ТАСС