Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | В Крыму отметили Хыдырлез
Новости Республики
В Крыму отметили Хыдырлез
фото: пресс-служба ДУМК

В Крыму отметили Хыдырлез

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 17:59 06.05.2025

В Симферополе ярко отпраздновали крымскотатарский национальный праздник Хыдырлез. Организаторами мероприятия выступили Дом дружбы народов Крыма при поддержке Госкомнаца Крыма и Министерства культуры Республики Крым.

Поприветствовал гостей праздника заместитель Муфтия мусульман Крыма и г. Севастополь Раим Гафаров. Он отметил важность сохранения культурных традиций и обычаев.

Самое ценное, что мы имеем —  это наше единство, наше доброе отношение друг к другу. Хыдырлез — это крымскотатарский праздник, но каждый год мы отмечаем его вместе с представителями разных национальностей и вероисповеданий, этот праздник и в дальнейшем будет праздником, который означает наше единство и нашу дружбу, — подчеркнул Раим Гафаров.

В рамках празднования состоялся праздничный концерт с участием профессиональных крымскотатарских ансамблей и самодеятельных творческих коллективов.

Узнайте больше:  Симферополь готовится ко Дню Победы

Кроме того организаторы мероприятия перед началом концерта подготовили театральное представление,  праздничную фотозону, выставку работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

Хыдырлез – крымскотатарский народный праздник, символизирующий наступление тепла и приход лета.

источник: пресс-служба ДУМК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x