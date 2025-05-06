В Крыму отметили Хыдырлез

В Симферополе ярко отпраздновали крымскотатарский национальный праздник Хыдырлез. Организаторами мероприятия выступили Дом дружбы народов Крыма при поддержке Госкомнаца Крыма и Министерства культуры Республики Крым.

Поприветствовал гостей праздника заместитель Муфтия мусульман Крыма и г. Севастополь Раим Гафаров. Он отметил важность сохранения культурных традиций и обычаев.

Самое ценное, что мы имеем — это наше единство, наше доброе отношение друг к другу. Хыдырлез — это крымскотатарский праздник, но каждый год мы отмечаем его вместе с представителями разных национальностей и вероисповеданий, этот праздник и в дальнейшем будет праздником, который означает наше единство и нашу дружбу, — подчеркнул Раим Гафаров.

В рамках празднования состоялся праздничный концерт с участием профессиональных крымскотатарских ансамблей и самодеятельных творческих коллективов.

Кроме того организаторы мероприятия перед началом концерта подготовили театральное представление, праздничную фотозону, выставку работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

Хыдырлез – крымскотатарский народный праздник, символизирующий наступление тепла и приход лета.

источник: пресс-служба ДУМК

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