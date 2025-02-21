В Крыму отметили крымчан заслуженными наградами накануне Дня защитника Отечества

То, что происходит в стране и мире последние несколько лет, доказывает, насколько значима роль защитников Отечества, как важно каждому понимать свою причастность к общему делу. Понимать, что от каждого из нас зависит судьба Родины и наших близких. Это касается не только непосредственно военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, но и простых граждан, выполняющих как боевые, так и связанные с боевыми гражданские задачи. Все мы, как один, движемся вперед и никогда не отступим, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов поблагодарил крымчан – участников специальной военной операции за мужество и стойкость, патриотизм и любовь к Отечеству.

Считаю, что в крымчанах буквально прописан код защитника. Вы доказали это тогда, в 2014-м, когда под руководством Владимира Владимировича Путина смогли отстоять и защитить свою позицию, интересы нашей республики. Это вы доказываете и сегодня на линии боевого соприкосновения. Уверен, что все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены в полном объеме. Всегда помните, что вся страна, все наши граждане в вас верят, – подчеркивает Глава республики.

За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий патриотизм и в связи с Днем защитника Отечества Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: ордена «За верность долгу», медали «За защиту Республики Крым», медаль «За мужество и доблесть», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетную грамоту Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым