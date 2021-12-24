В Крыму отметили лучших спортсменов, тренеров и федерации республики по итогам 2021 года

Олимпийский совет Крыма на расширенном заседании президиума отметил лучших спортсменов, тренеров и федерации республики по итогам 2021 года.

Президент Олимпийского совета РК Евгений Михайлов и олимпийский чемпион Мюнхена-1972 по классической борьбе Рустем Казаков выразили благодарность спортсменам за доблестный труд и успехи, пожелали им крепкого здоровья и новых побед в наступающем 2022 году, — сообщает «Крымский спорт».

Всем лауреатам были вручены памятные кубки, призы с символикой Олимпийского совета РК, а также сертификаты на покупку бытовой техники.

Среди взрослых спортсменов лучшими в уходящем году признаны:

бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Глеб Бакши;

чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира по боксу Ахтем Закиров;

чемпионка России по легкой атлетике Вера Маркарян (Ребрик);

обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев;

призер первенств мира и Европы, победитель первенства России по вольной борьбе Азамат Закуев;

чемпион России по пулевой стрельбе Владислав Прянишников;

чемпионы страны по вольной борьбе Малик Шаваев, Батрадз Газзаев и Гурам Черткоев;

чемпион России по теннису Максим Ратнюк.

Лучшими тренерами 2021 года стали: Иван Карандей, Иван Вагнер (оба – бокс), Сергей Попенков (греко-римская борьба), Игнат Грек (вольная борьба), Ярослав Литвинов (легкая атлетика), Владимир Щелканов (дзюдо), Михаил Заргарян (тяжелая атлетика), Владимир Рождественский (велоспорт), Амет Абсиметов (академическая гребля) и Дмитрий Тепляков (пулевая стрельба).

Награды в номинации «Лучшие спортсмены, юниоры» получили: победитель первенства Европы по боксу Марья Проскунова, призер первенства мира по тяжелой атлетике Геворг Серобян, обладатель Кубка Европы по дзюдо Руслан Соменко, победитель первенства России по академической гребле Дарина Байкова, победитель первенства России по легкой атлетике Богдан Мазный, победитель первенства России по самбо Анна Мурашкина, победитель Спартакиады молодежи России по велоспорту Александр Рождественский, серебряные призеры первенства России по пулевой стрельбе Гагик Гаспарян и Мелиса Себало, а также серебряный призер первенства России по тяжелой атлетике Андрей Снегуров.

В номинации «Лучшие спортсмены, юноши и девушки» обладателями наград стали: победитель первенства Европы по боксу Даниил Кравченко, победители первенства России по легкой атлетике Евгений Брюшенко и Айдер Асанов, победители первенства России по велоспорту Софья Сороколатова и Софья Заика, победитель первенства России по самбо Яна Исайкина, серебряный призер первенства России по боксу Егор Федотов, серебряные призеры первенства России по пулевой стрельбе Денис Самчук и Мария Галкина, серебряный призер первенства России по теннису Ян Добров, а также победители первенства России по академической гребле в командном заезде Егор Лешуков, Илья Селезнев, Евгений Соколов и Анатолий Бакши.

Лучшими спортивными федерациями признаны федерации бокса, спортивной борьбы, легкой атлетики, дзюдо и самбо, велосипедного спорта, тяжелой атлетики, пулевой и стендовой стрельбы, а также гребного спорта.

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