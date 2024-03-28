В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

В Симферополе, в зале Дворянского собрания состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Всемирному дню театра (отмечается 27 марта).
Крымские деятели театрального искусства удостоены наград за значительный личный вклад в развитие театрального искусства Республики Крым, высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд.
Поздравляя служителей Мельпомены с профессиональным праздником, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул особую роль театрального искусства в формировании высокого культурного уровня граждан, укреплении нравственных и духовных начал.
Во все времена театр дарил зрителям магическую силу живого образа и слова. Театр – это талант, творческая одарённость и прикосновение к прекрасному. Театральные постановки способны волновать и успокаивать, предлагают осмыслить свою жизнь и задевают тонкие струны души зрителей. В Крыму театральное искусство успешно развивается, новые спектакли проходят с аншлагами, на сцене государственного музыкального театра уже ставят оперу. Уверен, что наши театры будут и впредь радовать крымчан как новыми, так и классическими постановками, а также профессиональной игрой актёров, — сказал Ефим Фикс, пожелав всем творческих успехов, благодарных зрителей и бурных оваций.
Постановлением Президиума Государственного Совета РК Почетное звание «Заслуженный артист Республики Крым» присвоено артистам Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Лемаре Джелиловой, Элине Мустафаевой, Эдему Таирову, артисту Государственного академического музыкального театра Республики Крым Эдему Селяметову.
Распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова ценным подарком награждена главный дирижер Государственного академического музыкального театра Эльмира Мухтерем.
Благодарность председателя крымского парламента объявлена артистам Государственного академического музыкального театра республики Илье Кобозеву и Лилии Луговской.
Благодарность Главы Республики Крым Сергея Аксёнова объявлена артистам и сотрудникам Государственного академического музыкального театра Федору Зайцеву, Крымского академического театра кукол Владимиру Алешину, Александру Донскову, Надежде Кацимон, Ольге Чернышовой.
Также артисты и работники республиканских театров награждены Благодарностью министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной и Почетными грамотами министерства культуры Крыма.
Фото: пресс-служба министерства культуры Крыма. Больше фото — ЗДЕСЬ.
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С тегами: театры Крыма