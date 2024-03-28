В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

В Симферополе, в зале Дворянского собрания состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Всемирному дню театра (отмечается 27 марта).

Крымские деятели театрального искусства удостоены наград за значительный личный вклад в развитие театрального искусства Республики Крым, высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд.

Поздравляя служителей Мельпомены с профессиональным праздником, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул особую роль театрального искусства в формировании высокого культурного уровня граждан, укреплении нравственных и духовных начал.

Во все времена театр дарил зрителям магическую силу живого образа и слова. Театр – это талант, творческая одарённость и прикосновение к прекрасному. Театральные постановки способны волновать и успокаивать, предлагают осмыслить свою жизнь и задевают тонкие струны души зрителей. В Крыму театральное искусство успешно развивается, новые спектакли проходят с аншлагами, на сцене государственного музыкального театра уже ставят оперу. Уверен, что наши театры будут и впредь радовать крымчан как новыми, так и классическими постановками, а также профессиональной игрой актёров, — сказал Ефим Фикс, пожелав всем творческих успехов, благодарных зрителей и бурных оваций.