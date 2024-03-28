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В у отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:02 28.03.2024

В Симферополе, в зале Дворянского собрания состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Всемирному дню театра (отмечается 27 марта).

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Крымские деятели театрального искусства удостоены наград за значительный личный вклад в развитие театрального искусства Республики Крым, высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд.

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Поздравляя служителей Мельпомены с профессиональным праздником, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул особую роль театрального искусства в формировании высокого культурного уровня граждан, укреплении нравственных и духовных начал.

Во все времена театр дарил зрителям магическую силу живого образа и слова. Театр – это талант, творческая одарённость и прикосновение к прекрасному. Театральные постановки способны волновать и успокаивать, предлагают осмыслить свою жизнь и задевают тонкие струны души зрителей. В Крыму театральное искусство успешно развивается, новые спектакли проходят с аншлагами, на сцене государственного музыкального театра уже ставят оперу. Уверен, что наши театры будут и впредь радовать крымчан как новыми, так и классическими постановками, а также профессиональной игрой актёров, — сказал Ефим Фикс, пожелав всем творческих успехов, благодарных зрителей и бурных оваций.

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Постановлением Президиума Государственного Совета РК Почетное звание «Заслуженный артист Республики Крым» присвоено артистам Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Лемаре Джелиловой, Элине Мустафаевой, Эдему Таирову, артисту Государственного академического музыкального театра Республики Крым Эдему Селяметову.

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В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова ценным подарком награждена главный дирижер Государственного академического музыкального театра Эльмира Мухтерем.

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Благодарность председателя крымского парламента объявлена артистам Государственного академического музыкального театра республики Илье Кобозеву и Лилии Луговской.

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Благодарность Главы Республики Крым Сергея Аксёнова объявлена артистам и сотрудникам Государственного академического музыкального театра Федору Зайцеву, Крымского академического театра кукол Владимиру Алешину, Александру Донскову, Надежде Кацимон, Ольге Чернышовой.

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Также артисты и работники республиканских театров награждены Благодарностью министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной и Почетными грамотами министерства культуры Крыма.

В Крыму отметили Международный день театра и наградили лучших деятелей театрального искусства

Фото: пресс-служба министерства культуры Крыма. Больше фото — ЗДЕСЬ.

 

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