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В у отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия»

В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:09 29.07.2024

Глава Республики Крым  наградил участников организации и проведения презентации Республики Крым в рамках Международной выставки-форума «Россия». Сергей Аксёнов выразил признательность всем участникам масштабного мероприятия, которое привлекло порядка 18 млн гостей за время своей работы.

Республика Крым по всем 11 представленным номинациям попала в десятку лучших благодаря вашему труду, вашей слаженной и командной работе. Вы смогли не только представить потенциал и достижения республики, но повысили интерес к региону в целом, к его достопримечательностям и возможностям, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

В свою очередь, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико поблагодарила участников специальной военной операции, которые провели на стенде Крыма более 50 встреч с детьми и молодежью. «Подобные встречи питают любовь и патриотизм юных россиян. Уверена, наши мероприятия в целом оставили яркий след в сердцах всех жителей России», – отметила вице-премьер.

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За значительный вклад в презентацию Республики Крым на выставке в Москве Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия» В Крыму отметили наградами крымчан, принявших участие в Международной выставке-форуме «Россия»

СПРАВКА. Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в городе Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства. На стенде Республики Крым сменилось 25 тематических декад и прошло 12,5 тыс. мероприятий, в ходе которых демонстрировались достижения республики в разных отраслях: от промышленности и сельского хозяйства до экологии и культуры. По итогам работы выставки стенд республики вошел в десятку лучших из более 130 представленных.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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