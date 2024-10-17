В Крыму отметили заслуженными наградами работников сельского и дорожного хозяйств

Сергей Аксёнов также поблагодарил присутствующих за неравнодушие, компетентность и ответственное отношение к поручениям Президента Владимира Путина. «Все задачи вы выполняете добросовестно, в полном объеме. Спасибо в том числе и за поддержку наших защитников, участвующих в спецоперации. Знаю, что активно принимаете участие в сборе и отправке гуманитарной помощи. Вместе мы со всем справимся», – добавил Глава республики.

За профессиональное мастерство и высокие достижения Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды и знаки отличия: медаль «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк, врио министра транспорта Республики Крым Дмитрий Могилевский.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым