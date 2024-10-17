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В Крыму отметили заслуженными наградами работников сельского и дорожного хозяйств
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму отметили заслуженными наградами работников сельского и дорожного хозяйств

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:15 17.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам, которые трудятся в агропромышленном комплексе и в сфере дорожного хозяйства, в честь профессиональных праздников.

В рамках мероприятия Глава республики выразил признательность работникам сельского хозяйства и дорожникам за общий вклад в развитие республики.

Без вас эффективное движение вперед было бы просто невозможно. Все наши успехи держатся на вашем трудолюбии, мастерстве и профессионализме. За эти 10 лет мы доказали любовь к России и Крыму. Сегодня каждый из нас – каждый на своем месте – делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность и процветание нашей большой страны России и нашей республики, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также поблагодарил присутствующих за неравнодушие, компетентность и ответственное отношение к поручениям Президента Владимира Путина. «Все задачи вы выполняете добросовестно, в полном объеме. Спасибо в том числе и за поддержку наших защитников, участвующих в спецоперации. Знаю, что активно принимаете участие в сборе и отправке гуманитарной помощи. Вместе мы со всем справимся», – добавил Глава республики.

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За профессиональное мастерство и высокие достижения Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды и знаки отличия: медаль «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк, врио министра транспорта Республики Крым Дмитрий Могилевский.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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