В Крыму отправили в колонию «бизнесмена», который четырежды (!) продал вымышленное дизтопливо. Всего на его счету 13 эпизодов мошенничества

В ходе судебного следствия установлено, что ранее судимый 30-летний уроженец Самаркандской области, ныне проживающий в Крыму, отец четверых малолетних детей, состоящий в браке, официально нетрудоустроенный совершил тринадцать эпизодов мошенничества и кражу.

Предприимчивому крымчанину удалось со 100% предоплатой четырежды успешно продать вымышленное дизельное топливо на общую сумму 261,2 тысячу рублей, запчасти строительной спецтехники на сумму 10 тысяч рублей; путем обмана и обещаний последующей оплаты завладеть металлической ёмкостью стоимостью 150 тысяч рублей, профилированными листами на сумму 39 тысяч рублей, бамбуковыми плитами на сумму 22,5 тысячи рублей, камнем «ракушечник» на сумму 59,3 тысяч рублей, бетономешалкой, виброплитой строительными лесами на сумму 91 тысяча рублей, двумя аккумуляторами на сумму 14,6 тысяч рублей, готовой массой бетона на сумму 40,8 тысяч рублей, металлической емкостью, блоками ФБС, стальными стропами на сумму 35,4 тысяч рублей, а также денежными средствами в сумме 9,8 тысяч рублей за вымышленную продажу продуктов питания, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Наряду с мошенничеством, «предприниматель» тайно похитил металлические трубы на сумму 6,7 тысяч рублей.

В судебном заседании крымчанин свою вину признал в полном объеме только по одному эпизоду мошенничества, в остальных случаях (тринадцать эпизодов преступлений) вину по признал частично.

Суд квалифицировал действия подсудимого как мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба (части 1 и 2 статьи 159 УК РФ) и кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ).

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина, предыдущие судимости, назначил подсудимому наказание в условиях изоляции от общества.

Приговор в законную силу не вступил.