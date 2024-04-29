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В у отравились футболисты. Обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет
Фото: pxhere.com

В Крыму отравились футболисты. Обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:29 29.04.2024

В минувшие выходные состоялись матчи 4-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024. Однако две игры —  ГФК «Ялта» – «Таврия» и «Океан» – «Спарта-КТ» перенесены на резервные дни. Соответствующее решение принял комитет по проведению соревнований КФС. Причина переноса – массовое отравление игроков симферопольской «Таврии» и «Спарты» из поселка Молодежное.

Случайность? Злой умысел? Несвежая пища? На эти вопросы ответят не только специалисты Роспотребнадзора, но и следователи.

Сообщается, что Глава Следственного России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о массовом отравлении спортсменов в Симферополе.

В СМИ сообщается об отравлении футболистов двух команд в городе Симферополе Республики Крым. 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе «Крымтеплица», выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.  В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.  Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, — сообщил в Следственном комитете.

 

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