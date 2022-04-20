В Крыму отремонтируют аварийные крыши и заменят лифты. Деньги выделяет Правительство России

В 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства России в Крыму планируется заменить 445 единиц лифтового оборудования и провести капитальный ремонт 107 кровель, требующих безотлагательного капитального ремонта. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК.

Уже согласовывается проект распоряжения Кабмина РФ о выделении в 2022 году средств из резервного фонда. Речь идет о сумме свыше 2 миллиардов рублей на проведение капитального ремонта в 288 многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в том числе:

— проведение капитального ремонта крыш не менее чем в 107 многоквартирных домах – в размере 690 953,4 тыс. руб.;

— проведение капитального ремонта (замены) лифтов не менее чем в 184 многоквартирном доме (445 единиц лифтового оборудования) в размере 1 435 857,6 тыс. руб.

С полным адресным перечнем многоквартирных домов, безотлагательный капитальный ремонт кровель которых планируется осуществить в 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации можно ознакомиться на сайте Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» .

Фото и материалы: пресс-служба министерства ЖКХ РК.