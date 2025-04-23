В Крыму озвучили победителей ежегодной республиканской акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев поприветствовал победителей от имени Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова и отметил, что акция «Признание года» проводится в девятый раз и уже приобрела статус авторитетного профессионального конкурса, победа в котором высоко ценится представителями турбизнеса. Свидетельством этому являются цифры: для участия в акции поступило 125 заявок, в прошлом году их было 78, ещё годом ранее — 63. По словам первого вице-спикера, за одиннадцать лет Крым совершил колоссальный рывок в развитии, в том числе и в курортной сфере. Туристический рынок стал совершенно другим, каждым годом растёт и количество туристов. Участие в акции «Признание года» создаёт определённую конкуренцию среди гостиниц и санаториев, мотивируя из года в год становиться лучше.

Специальные дипломы, памятные символы и значки акции представителям курортно-туристической отрасли вручили министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, министр экологии и природных ресурсов Ольга Шевцова, президенты отраслевых общественных организаций.

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий поздравляя победителей акции сказал, что за девять лет акции менялись как условия участия, так и сами участники.

Неизменным всегда остаётся качество предоставления услуг профессионалами отрасли. Растет количество номинаций и это неудивительно, так как Крым входит в пятерку лучших направлений для отдыха в стране, расширяются направления туризма. В основе крымского гостеприимства и индустрии в целом всегда стоит человек. Каждый из вас вносит свою лепту в развитие Крыма. Круглогодично в сфере туризма трудится порядка 42 тысяч человек, а в летний сезон эта цифра увеличивается в три раза. Для кого-то это вызовы, а для кого-то хорошие возможности для карьерного роста. Желаю всем лауреатам и победителям дальнейшего развития, процветания, новых достижений и успешного года, — сказал министр.

Вручая награды Ольга Шевцова отметила, что много лет Крым является территорией безопасности и чистоты. Поддерживается развитие санаторно-курортного комплекса как на стадии строительства, так и на стадии реализации и эксплуатации объекта. Сохранность природы всегда остается на первом месте, развивается экологический туризм, открываются новые маршруты и благоустраиваются существующие. Крым становится лучше и зеленее.

По итогам 2024 года, по мнению Экспертного совета акции «Признание года», её победителями в следующих номинациях стали:

Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления — Санаторий «ФОРОС»;

Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления- ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра», г. Евпатория;

Лучший гостиничный комплекс категории 5 звезд — Бутик-отель «Дача Рахманинова» пгт. Кореиз;

Лучший гостиничный комплекс категории 4 звезды — отель «Солдая», г. Судак;

Лучший гостиничный комплекс категории 3 звезды — «ТЭС-отель», г. Евпатория;

Лучший гостиничный комплекс категории 1–2 звезды — Гостиница «Чайка», пгт. Гурзуф;

Лучшее туристское предприятие — ООО «Центр оздоровления и реабилитации», г. Евпатория;

Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма- ООО «Агрофирма «Тургеневская», с. Тургеневка, Бахчисарайский район;

Лучший пляж — ООО «Пальмира Палас», пгт. Курпаты;

Лучший объект общественного питания — ООО «ЭНОСТОР», г. Ялта, пгт. Форос;

Лучший объект показа или развлечения — Национальный историко-культурный ансамбль памятник федерального значения «ТЕКИЕ –ДЕРВИШ» МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим»,

г. Евпатория;

Лучший врач санаторно-курортной сферы — Берсенева Ирина Анатольевна, травматолог — ортопед ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей», г. Евпатория;

Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы — Власенко Марина Михайловна, медсестра лечебно-диагностического отделения ООО «Санаторий «Саки», г. Саки;

Лучший работник службы приема и размещения —Криворучко Карина Геннадиевна, администратор ФБЛПУ «Санаторий Днепр» ФНС, пгт. Гаспра;

Лучшая горничная- Дымченко Наталья Васильевна, горничная филиала АО «Центр Звездный» — сан. «Планета», г. Евпатория;

Лучший повар- Мешенева Земфира Наримановна, повар ГМУ «Санаторий Белоруссия», пгт. Кореиз;

Лучший официант — Пашинова Ольга Николаевна, официант ООО «Санаторий «Орен-Крым», г. Евпатория;

Лучший экскурсовод — Ефремова Тамара Валериевна, ИП Чухлова;

Лучшее событийное мероприятие — АНО «Таврида.АРТ», г. Судак;

Лучший объект туризма, доступный для всех — ООО «ПАРК ФОРОС», пгт. Форос;

Специальная номинация- ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС», г. Саки.

Ежегодная акция «Признание года» проводится в целях содействия развитию санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым как одного из приоритетных направлений социально-экономического развития полуострова, повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса и качества обслуживания туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников данной сферы, формирования положительного имиджа Крыма как круглогодичного, безопасного и комфортного туристского региона Российской Федерации

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма