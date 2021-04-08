В Крыму парень получил 8,6 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор участнику организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым и г. Севастополь. История преступления такова:
Судом установлено, что осенью 2017 года неустановленное лицо создало организованную преступную группу для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и вовлекло в созданную им организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц на территории Республики Крым, г. Севастополя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исходя из материалов дела, известно, что подсудимый, выполняющий в организованной группе обязанности «курьера» наркотических средств, осуществлял оптовые, розничные «закладки» наркотических средств, при помощи мобильного телефона фотографировал места закладок, определял геолокационные координаты местоположения выполненных им тайников с наркотическими средствами, после чего создавал отчет о проделанной работе в виде фотографий, который направлял куратору, за что в последующем получал от куратора вознаграждение в виде децентрализованной криптовалюты Bitcoin на подконтрольный ему неперсонифицированный криптовалютный кошелек.
Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили участникам преступной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Так, 30.09.2020, неустановленное лицо, посредством интернет-мессенджера «Telegram» сообщило подсудимому сведения о местоположении тайника с оптовой партией наркотического средства, оборот которого запрещен, – производного N-метилэфедрона в крупном размере, размещенного в г. Севастополе, с указанием извлечь наркотик из тайника, расфасовать на мелкие дозы, разложить его в иные тайники на территории г. Севастополя и сообщить координаты куратору. Однако реализовать порученное обязательство в полном объеме ему не удалось, поскольку часть наркотических средств была им размещена в тайники на территории г. Севастополя, а другая часть, массой 107,11 г, незаконно хранилась по месту своего жительства с целью последующего сбыта, которая в дальнейшем в ходе обыска была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов.
Месяцем позже подсудимый, действуя умышленно, совместно и согласованно в группе с неустановленным лицом, направлялся в тайники с целью извлечения веществ, оборот которых запрещен, содержащие в своем составе наркотические средства – мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 1486,15 г и производного N-метилэфедрона массой не менее 1990,92 г для последующего незаконного сбыта.
В дальнейшем, расфасованные в полимерные свертки наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) были разложены на разных участках местности Советского района, которые вскоре были изъяты сотрудниками полиции.
Извлеченную из тайника в Кировском районе «закладку» с наркотическим средством N-метилэфедрона, обвиняемому, не удалось расфасовать и сбыть, поскольку его действия были пресечены сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновными, и назначил наказание в виде 8-ми лет 6-ти месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым.
Приговор в законную силу не вступил.
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