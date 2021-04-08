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В Крыму парень получил 8,6 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:39 08.04.2021

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор участнику организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым и г. Севастополь. История преступления такова:

Судом установлено, что осенью 2017 года неустановленное лицо создало организованную преступную группу для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и вовлекло в созданную им организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от незаконного сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц на территории Республики Крым, г. Севастополя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исходя из материалов дела, известно, что подсудимый, выполняющий в организованной группе обязанности «курьера» наркотических средств, осуществлял оптовые, розничные «закладки» наркотических средств, при помощи мобильного телефона фотографировал места закладок, определял геолокационные координаты местоположения выполненных им тайников с наркотическими средствами, после чего создавал отчет о проделанной работе в виде фотографий, который направлял куратору, за что в последующем получал от куратора вознаграждение в виде децентрализованной криптовалюты Bitcoin на подконтрольный ему неперсонифицированный криптовалютный кошелек.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили участникам преступной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Так, 30.09.2020, неустановленное лицо, посредством интернет-мессенджера «Telegram» сообщило подсудимому сведения о местоположении тайника с оптовой партией наркотического средства, оборот которого запрещен, – производного N-метилэфедрона в крупном размере, размещенного в г. Севастополе, с указанием извлечь наркотик из тайника, расфасовать на мелкие дозы, разложить его в иные тайники на территории г. Севастополя и сообщить координаты куратору. Однако реализовать порученное обязательство в полном объеме ему не удалось, поскольку часть наркотических средств была им размещена в тайники на территории г. Севастополя, а другая часть, массой 107,11 г, незаконно хранилась по месту своего жительства с целью последующего сбыта, которая в дальнейшем в ходе обыска была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Месяцем позже подсудимый, действуя умышленно, совместно и согласованно в группе с неустановленным лицом, направлялся в тайники с целью извлечения веществ, оборот которых запрещен, содержащие в своем составе наркотические средства – мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 1486,15 г и производного N-метилэфедрона массой не менее 1990,92 г для последующего незаконного сбыта.

В дальнейшем, расфасованные в полимерные свертки наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) были разложены на разных участках местности Советского района, которые вскоре были изъяты сотрудниками полиции.

Извлеченную из тайника в Кировском районе «закладку» с наркотическим средством N-метилэфедрона, обвиняемому, не удалось расфасовать и  сбыть, поскольку его действия были пресечены сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновными, и назначил наказание в виде 8-ми лет 6-ти месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе  Кировского районного суда Республики Крым. 

Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму парень получил 8,6 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков

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