В Крыму пенсионерки и сотрудники фитосаннадзора помогают защитника неба над полуостровом

За чистое небо — крымские стражи войск ПВО сами не летают и другим не дают. В Народном фронте подчёркивают: наши ребята делают всё для защиты неба над Крымом и всей Россией.

Чтобы никакой враг не могу потревожить ни наших близких, ни родных!, — делится боец «Красавчик».

Ребята от всей души благодарны поддержки неравнодушных крымчан с Народным фронтом. Она продолжается уже несколько лет и всегда востребована бойцами.

В этот раз это маскировочные сети от неравнодушных женщин и бабушек из движения «Твори добро» и целая партии раций, лазерных указов и тактических наушников от Азово-Черноморского управления Россельхознадзора.

Все выражают слова благодарности ребятам за защиту неба над Крымом.

Низкий поклон каждому защитнику неба над Крымом! Ребята — герои!, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 6