В Крыму пенсионерки стали жертвами мошенников — лишились миллионов рублей, пытаясь спасти близких

В полицию Симферопольского района поступили заявления от двух пожилых женщин – 86-летней и 75-летней местных жительниц. Пенсионерки рассказали, что им позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие. Для «решения вопроса» требовались деньги, которые нужно было передать пришедшему курьеру.

Поверив мошенникам, одна пенсионерка отдала 450 тысяч рублей, вторая – 647 тысяч рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Симферопольского района оперативно установили и задержали пособника дистанционных мошенников. Им оказался 16-летний житель Симферополя, который рассказал, что в одном из мессенджеров нашел объявление о подработке курьером. Откликнувшись на вакансию, молодого человека автоматически перенаправило в чат с «куратором», который объяснил суть работы – ездить по указанным адресам и забирать деньги у «криптоинвесторов». За каждый выезд курьер получал заработок в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что юноша причастен к еще двум эпизодам обмана пожилых граждан в Кировском и Черноморском районах полуострова. В этих случаях ущерб составил 900 тысяч рублей.

Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомым людям, которые звонят по телефону и требуют деньги. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и свяжитесь с родственниками, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Помните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят посредством мессенджеров и социальных сетей и не требуют денежные средства.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым