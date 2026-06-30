В Крыму — перебои с продажей сжиженного баллонного газа населению

В связи с топливным кризисом в Республики Крым ситуация по снабжению сжиженным газом остается сложной. Поступающий сжиженный газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан: абонентам, имеющим инвалидность Ⅰ и Ⅱ группы; многодетным семьям; семьям участников СВО, — рассказали в пресс-службе.

Отпуск газа населению осуществляется не более одного баллона при условии отсутствия снабжения природным газом. Остальные заявки от населения удовлетворяются по мере поступления газа, добавили на предприятии.

Крымчан просят набраться терпения и заверили, что предпринимаются все возможные меры.

источник: РИА Новости Крым