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В Крыму - перебои с продажей сжиженного баллонного газа населению
фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по Мо

В Крыму — перебои с продажей сжиженного баллонного газа населению

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:02 30.06.2026

Ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан. Об этом говорится в сообщении предприятия «Крымгазсети».

В связи с топливным кризисом в Республики Крым ситуация по снабжению сжиженным газом остается сложной. Поступающий сжиженный газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан: абонентам, имеющим инвалидность Ⅰ и Ⅱ группы; многодетным семьям; семьям участников СВО, — рассказали в пресс-службе.

Отпуск газа населению осуществляется не более одного баллона при условии отсутствия снабжения природным газом. Остальные заявки от населения удовлетворяются по мере поступления газа, добавили на предприятии.

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Крымчан просят набраться терпения и заверили, что предпринимаются все возможные меры.

источник: РИА Новости Крым 

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