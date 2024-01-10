В Крыму перекрыли канал незаконной миграции. Прокуратура – о преступной «схеме»

В Крыму перед судом предстанут жители региона, обвиняемые в организации незаконной миграции. 10 человек (!) в зависимости от роли и степени участия обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации).

Как полагает следствие, обвиняемые договорились о совместной деятельности по организации незаконной миграции.Для этого в период с 2021 года они получали информацию об иностранных гражданах, которые, прибыв на территорию Российской Федерации, с целью формального соблюдения требований законодательства желали уведомить органы миграционного контроля о месте пребывания. Далее обвиняемые представляли в подразделения органов внутренних дел бланки уведомлений о прибытии иностранцев, содержащие недостоверные сведения об их проживании на территории региона, кроме того, предоставляли иностранцам работу, за которую последние получали денежные средства, а также места проживания на территории региона, – в прокуратуре РК раскрыли преступную «схему».

Таким образом была осуществлена фиктивная постановка на учет 30 граждан иностранных государств. Противоправные действия обвиняемых были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.