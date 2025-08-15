В Крыму планируется провести дорожные работы более чем на 40 объектах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году планируется провести дорожные работы более чем на 40 объектах, строительно-монтажные работы уже завершены на девяти участках автодорог.Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на совещании по реализации национальных проектов в Крыму.
Помимо этого, в текущем году запланировано завершение работ на семи искусственных сооружениях, несмотря на долгосрочные двухгодичные контракты.
Также в рамках нацпроекта «Семья» осуществляется капитальный ремонт двух дошкольных учреждений в Ялте и Феодосии. Готовность детского сада №12 в Ялте на сегодняшний день составляет 46%, – отметил Председатель Правительства.
В преддверии нового учебного года участники совещания проанализировали динамику работ на трех объектах капитального ремонта общеобразовательных организаций в Черноморском и Раздольненском районах, которые реализуются по нацпроекту «Молодёжь и дети».
В результате обсуждения даны поручения по ускорению темпов работ, а также усилению контроля и координации между заказчиками и подрядными организациями.
Мы должны обеспечить выполнение всех сроков и качество работ, – подчеркнул Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
