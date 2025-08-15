Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму планируется провести дорожные работы более чем на 40 объектах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Новости Республики
В Крыму планируется провести дорожные работы более чем на 40 объектах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму планируется провести дорожные работы более чем на 40 объектах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:59 15.08.2025

В 2025 году планируется провести дорожные работы более чем на 40 объектах, строительно-монтажные работы уже завершены на девяти участках автодорог.Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на совещании по реализации национальных проектов в Крыму.

Помимо этого, в текущем году запланировано завершение работ на семи искусственных сооружениях, несмотря на долгосрочные двухгодичные контракты.

Также в рамках нацпроекта «Семья» осуществляется капитальный ремонт двух дошкольных учреждений в Ялте и Феодосии. Готовность детского сада №12 в Ялте на сегодняшний день составляет 46%, – отметил Председатель Правительства.

В преддверии нового учебного года участники совещания проанализировали динамику работ на трех объектах капитального ремонта общеобразовательных организаций в Черноморском и Раздольненском районах, которые реализуются по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Узнайте больше:  Учёный из Крыма расшифровал структуру феромона вредителя бамбука - важно для всего мира

В результате обсуждения даны поручения по ускорению темпов работ, а также усилению контроля и координации между заказчиками и подрядными организациями.

Мы должны обеспечить выполнение всех сроков и качество работ, – подчеркнул Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x