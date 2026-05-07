Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму планируется провести серию мероприятий, посвященных семье и воспитанию детей
Новости Республики
В Крыму планируется провести серию мероприятий, посвященных семье и воспитанию детей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму планируется провести серию мероприятий, посвященных семье и воспитанию детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 07.05.2026

Глава Республики Крым принял участие в заседании рабочей группы организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных теме семьи и воспитания детей. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, укрепление семейных ценностей – важнейшая государственная задача, от решения которой зависит будущее Крыма и России.

По словам нашего Президента, семья находится в центре всей государственной политики. В последние годы очень многое делается для поддержки этого социального института, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Но сегодня мы говорим о важности не только материальной поддержки, но и духовной. Сегодня нам нужно напомнить людям, особенно молодому поколению, о том, что семья – это не просто слово, а образ жизни. Наш стиль, наша традиция. Ключевая составляющая души нашего народа. Именно семья, большая и крепкая, является основой общества, от которой зависит само наше существование, – считает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил признательность Крымской митрополии и Русской православной церкви за большую работу по сохранению семейных ценностей и культуры, за вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи. Также Глава республики акцентировал готовность органов власти продолжать совместную деятельность по всем направлениям, оказывать необходимое содействие.

В свою очередь, Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон отметил, что серия мероприятий, запланированных к проведению начиная с 17 мая, будет в частности посвящена союзу святого князя Владимира и принцессы Анны.

У нас достаточно много проектов, связанных с семьей. Тот проект, который мы предлагаем сегодня, связан непосредственно с Крымом и Тавридой, с двумя личностями, которые действительно внесли колоссальный вклад в формирование матрицы нынешней России, основных наших ценностей, в развитие практически всех сфер жизни. Это князь Владимир и его супруга принцесса Анна. Поэтому символично, что тематическая неделя стартует в третье воскресенье мая, собственно, в День крещения святого равноапостольного великого князя Владимира с его дружиной, – поделился Глава Крымской митрополии.

Среди прочего в ходе заседания обсуждались вопросы организации и проведения тематических уроков для учащихся школ, вузов и учреждений среднего профессионального образования, конкурса художников, посвященного князю Владимиру и принцессе Анне, научной конференции с привлечением вузов и музеев Республики Крым и города Севастополя.

Узнайте больше:  В Севастополе пройдёт более 150 мероприятия, посвящённых Дню Победы

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, заместитель Председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, и.о. заместителя губернатора города Севастополя Михаил Сылка, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 114

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.