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В Крыму планируют отремонтировать железнодорожную станцию Краснофлотская

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:47 28.01.2020

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ на железнодорожной станции Краснофлотская.

По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение. Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт перронной пассажирской платформы станции Краснофлотская. Общая площадь платформы составляет 3800 кв. м. Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, — сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспериза России».

СПРАВКА: Грузопассажирская железнодорожная станция Крымской железной дороги Краснофлотская расположена в поселке городского типа Советский Советского района Республики Крым. Станция открыта в 1892 году на участке Джанкой – Феодосия между станциями Нижнегорская и Новофедоровка. Первоначально станция называлась «Ички», а в 1912 году была переименована в «Грамматиково». Свое современное название в честь советских моряков станция получила в 1952 году.

В Крыму планируют отремонтировать железнодорожную станцию Краснофлотская

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