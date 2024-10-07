В Крыму по нацпроекту намерены построить два водохранилища для снабжения Ялты и Алушты

сообщили в Государственном комитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхозе).

Два водохранилища для улучшения снабжения водой курортных городов Алушта и Ялта будут построены в Крыму в рамках нацпроекта «Экология», соответствующие предложения внесли власти региона. Об этом

В настоящее время идет формирование Объединенного водного федерального проекта «Вода России» с горизонтом планирования на 2025-2030 годы в рамках национального проекта «Экология». Для финансового обеспечения в Федеральное агентство водных ресурсов в 2024 году в установленном порядке внесены предложения о включении в новый национальный проект ряд мероприятий по проектированию и строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для улучшения водообеспечения Большой Алушты и Большой Ялты соответственно, — говорится в ответе на запрос, подписанном зампредседателя Госкомводхоза Романом Захаровым.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Для улучшения водоснабжения Южного берега Крыма планировали задействовать установку по опреснению морской воды, но от проекта отказались из-за высокой стоимости.

В июле глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24» сообщал, что власти региона планируют построить еще два водохранилища для снабжения Алушты и Ялты объемом 8 млн куб. м и 15 млн куб. м соответственно. Источник финансирования не был определен.

источник: ТАСС