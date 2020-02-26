В Крыму по подозрению в вымогательстве задержаны депутат и его помощница

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего действующего депутата Евпаторийского городского совета II созыва и его 48-летней помощницы. Они подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.,,а,г,, ч.2 ст. 163 УК РФ).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что в начале декабря 2019 года на территории муниципального пляжа Уютненского сельского поселения Сакского района депутат публично, в присутствии общественности, озвучил дискредитирующую информацию о деятельности коммерческой организации, осуществляющей благоустройство пляжа. После чего фрагменты видеозаписи встречи депутата и населения были опубликованы в Интернете.

В середине января этого года помощница депутата, действуя по предварительной договоренности со своим начальником, предложила предпринимателю прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион рублей. При этом женщина, чтобы придать законность своей и депутата деятельности, потребовала заключить медиасоглашение, где она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет присвоена сообщниками. Сам же депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа в глазах населения, — сообщили в Следственном комитете.

Довести свой преступный умысел до конца депутат и его помощница не смогли, поскольку были задержаны 26 февраля текущего года оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В соответствии со ст.447 УПК РФ депутаты относятся к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. В связи с чем решение о возбуждении принималось лично и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, — уточнили в Следкоме.

В ходе проведенных обысков по местам жительства и в рабочих кабинетах задержанных изъята информация, представляющая интерес для следствия. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством в суд об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.