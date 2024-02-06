В Крыму по Пушкинской карте приобретено 100 тыс. билетов в 22 республиканских учреждения 

Сергей Аксёнов призвал крымских ребят активнее присоединяться к программе «Пушкинская карта». По словам Главы республики, на сегодня карту оформили 37 % от числа всей молодежи Крыма в возрасте от 14 до 22 лет. Отмечается, что потребность крымчан в познавательном досуге и культурном времяпрепровождении растет, а сфера культуры активно развивается и поддерживается государством. Ввиду увеличившегося интереса к духовно-нравственным традициям, богатому историко-культурному достоянию, историям доблести и мужества наших героев репертуар театров пополняется новыми спектаклями, проводятся тематические фестивали и встречи, — отмечают в пресс-службе Главы Республики Крым.

В 2023 году на портале «Культура.РФ» было размещено почти 400 анонсов событий.

СПРАВКА. Всероссийская программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» была запущена в работу по инициативе Президента Владимира Путина в сентябре 2021 года. Она предоставляет гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет возможность завести специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия, в том числе на сеансы отечественного кино. Средства в размере 5 тыс. рублей перечисляет государство. Карта действует на всей территории России.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым