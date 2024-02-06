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В у по Пушкинской карте приобретено 100 тыс. билетов в 22 республиканских учреждения 

В Крыму по Пушкинской карте приобретено 100 тыс. билетов в 22 республиканских учреждения 

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:41 06.02.2024

С начала работы программы «Пушкинская карта» в 22 учреждения культуры Республики Крым молодежь приобрела 100 тыс. билетов. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале. Так, самыми популярными учреждениями за прошлый год стали ГАУ РК «Государственный академический музыкальный театр Республики Крым», ГАУК РК «Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького», ГАУК РК «Крымская государственная филармония», а самыми посещаемыми мероприятиями – спектакли «Дубровский» и «Кабала святош».

Сергей Аксёнов призвал крымских ребят активнее присоединяться к программе «Пушкинская карта». По словам Главы республики, на сегодня карту оформили 37 % от числа всей молодежи Крыма в возрасте от 14 до 22 лет. Отмечается, что потребность крымчан в познавательном досуге и культурном времяпрепровождении растет, а сфера культуры активно развивается и поддерживается государством. Ввиду увеличившегося интереса к духовно-нравственным традициям, богатому историко-культурному достоянию, историям доблести и мужества наших героев репертуар театров пополняется новыми спектаклями, проводятся тематические фестивали и встречи, — отмечают в пресс-службе Главы Республики Крым. 

В 2023 году на портале «Культура.РФ» было размещено почти 400 анонсов событий.

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СПРАВКА. Всероссийская программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» была запущена в работу по инициативе Президента Владимира Путина в сентябре 2021 года. Она предоставляет гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет возможность завести специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия, в том числе на сеансы отечественного кино. Средства в размере 5 тыс. рублей перечисляет государство. Карта действует на всей территории России.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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