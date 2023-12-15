В Крыму по суду взыскано около 36 миллионов рублей, полученных от незаконной игорной деятельности

В Крыму Советским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора Киевского района Симферополя о взыскании с трех граждан в доход государства денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее ответчики были осуждены по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Так, трое осужденных создали и возглавили организованную группу, с ноября 2018 года по июнь 2019 года, зная, что на территории Республики Крым и г. Севастополя игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в 7 помещениях в городах Симферополе и Севастополе, где организовали проведение азартных игр. В результате их преступной деятельности был получен доход в сумме около 36 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.