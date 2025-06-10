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Новости Республики
В Крыму почти каждый второй старшеклассник выполняет «домашку» с помощью ИИ
иллюстрация: pikist.com

В Крыму почти каждый второй старшеклассник выполняет «домашку» с помощью ИИ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 10.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Крыма.

Искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в среднее образование. По словам родителей, его активно используют школьники — для выполнения домашних заданий. Матери и отцы не всегда могут проконтролировать выполнение «домашки», но, тем не менее, уже 24% родителей учеников 5—6 классов точно знают, что их чадо обращается за решениями к ИИ. Среди родителей обучающихся 7-9 классов каждый третий знает, что ребенок выполняет домашнюю работу с помощью нейросетей, а среди родителей старшеклассников — почти каждый второй.

А что думают о применении нейронных сетей учителя, работающие в среднем и старшем звеньях? 12% педагогов сообщили, что постоянно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью ИИ, и пытаются бороться с этим. По их словам, выявить такие работы несложно, например, задавая ученику уточняющие вопросы или предлагая решить аналогичные задания у доски. При решении математических задач искусственный интеллект нередко выдает алгоритмы, которые не изучали в школе. Некоторые учителя признают, что «борьба в основном заключается в санкциях к тем, кто просто списал с нейросетки и не проработал тему сам». Уже есть преподаватели, которые учат детей, как правильно использовать возможности ИИ: например, для поиска источников информации или создания плана работы. 30% учителей пока не знают, как предотвратить бездумное использование учащимися генеративных моделей при выполнении домашних работ, а 29% заявили, что еще не сталкивались с такими ситуациями.

Узнайте больше:  В селе Добром Симферопольского района открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава Крыма оценил

Время проведения: 5-30 мая 2025 года

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