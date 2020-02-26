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В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 26.02.2020

Сегодня у здания Госсовета Крыма (в 2014-м – Верховный Совет АР Крым) прошли мероприятия, посвященные памяти крымчан, погибших у стен парламента в столкновении с экстремистами 26 февраля 2014 года.

В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

26 февраля — знаменательный день в истории Крыма. Он стал точкой невозврата, когда всем стало понятно, что мы с Украиной не будем иметь ничего общего. В этот день у крымского парламента произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два крымчанина — Валентина Корнева и Игорь Постный. Этот день — пик нашего сопротивления, когда сформировалась наша общая воля и всем стало понятно, что все происходящее в Киеве нельзя принять ни при каких обстоятельствах, — заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

Он напомнил, что 6 лет назад крымчане встали на защиту своей Республики и парламента. Это был настоящий народный порыв.

В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

Люди, у которых наверняка были претензии к власти, были готовы рисковать собой, защищая это здание и заседающих в нем народных избранников. Поскольку они понимали, что их власть – это их последняя надежда на сохранение мира и порядка в нашем общем доме, – заявил Константинов.

В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

Напомним, 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета АР Крым в ходе митинга произошли столкновения между активистами пророссийских партий и организаций и представителями запрещенного в РФ «меджлиса крымскотатарского народа». В результате погибли двое и пострадали более 70 человек. По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело.

В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

Все фото: страница В Константинова в Facebook.

В Крыму почтили память крымчан, погибших 6 лет назад в противостоянии у Верховного Совета

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