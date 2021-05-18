В Крыму подготовлен актуальный перечень вакансий в отелях и санаториях. Всего: 1978 рабочих мест

В том числе 1309 вакансий предусматривает предоставление жилья.

Министерство курортов и туризма РК подготовило и опубликовало на сайте перечень вакансий , которые предлагают санаторно-курортные и гостиничные учреждения в Крыму от Черноморского до Ленинского районов.

В перечень вакансий входят 1978 рабочих мест, что почти на 200 вакансий больше, чем в прошлом году, от 90 предприятий и учреждений Республики. В том числе 1309 вакансий предусматривает предоставление жилья. Свои вакансии предоставили Отель Palmira Palace Resort & SPA, АО «Санаторий «Мисхор», «Санаторий Саки», «МДЦ «Артек», «Центр спорта Эволюция», ТОК «Судак» и многие другие объекты размещения.

Востребованными в курортных регионах являются как профессии руководящего состава, так и линейного персонала. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале от главных врачей до санитарок, шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, озеленителях, работниках пляжей, водителях, сантехниках, плотниках, — отметили в минкурортов РК.

Для удобства соискателей работы в таблице указана вся необходимая информация: название учреждения, предоставляющего вакансию, должность, размер заработной платы, адрес предприятия, возможность предоставления жилья, требования к кандидату, количество рабочих мест, контактное лицо и телефон.

С банком вакансий, который постоянно обновляется, можно ознакомиться на сайте минкурортов РК.