В Крыму подкорректировали указ о режиме «повышенной готовности»: изоляция, самоизоляция, ПЦР-тесты…

Глава Крыма Сергей Аксёнов внес ряд изменений в указ о режиме «повышенной готовности». В основном они касаются мер по изоляции для граждан, прибывающих из-за рубежа, самоизоляции непривитых пенсионеров и всего лишь 48 часов действительного ПЦР-теста.

Указ

Согласно указу лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации, необходимо соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию для непрерывного медицинского наблюдения и ежедневного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Результаты ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции либо экспресс-тестирования на выявление антигена действуют не более 48 часов от времени результата лабораторного исследования.

Также, согласно документу, действующий запрет для юридических лиц и предпринимателей на оказание и предоставление услуг по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий и предоставление услуг общественного питания с 23.00 до 8.00 распространяется также на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, перешедших на специальный налоговый режим.

Еще продлен режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет.

С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19, QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании, не покидать места проживания (пребывания), — говорится в документе.

Исключение — случаи прямой угрозы жизни и здоровью, поход к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора.

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