В Крыму подписали допсоглашение к Соглашению о стабилизации цен, заключенного в марте прошлого года

Среди продовольственных товаров – консервы, смеси сухие молочные для детского питания, кондитерские изделия, крупы, фрукты и цитрусовые, замороженные полуфабрикаты в ассортименте, а также консервы (овощные, мясные, рыбные).

Участниками дополнительного Соглашения, которое позволит расширить перечень социально значимых продовольственных товаров реализуемых с торговой наценкой не более 5% стали торговые сети Пуд, Безцен, Яблоко, Гузель, Корзина, Ценник, Магистраль, Гринмаркет, Кефир, Клевер.

Найти товары, реализуемые по социальной цене просто – в торговых сетях они отмечены синими ценниками «социальная цена».

Крымские торговые сети имеют социальную направленность. Ежедневные мониторинги показывают – в торговых сетях реализуется качественный социальный товар в широком ассортименте. Теперь к перечню социальных товаров, на которые распространяется действие Соглашения по стабилизации цен, добавились позиции товаров для детей, бытовой химии, фруктов и полуфабрикатов. Благодарю руководителей торговых сетей за социальный подход, а сотрудников магазинов за мониторинг качества и ассортимента реализуемых товаров, – прокомментировал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

источник: по информации пресс-службы Минпромторга РК