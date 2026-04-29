В Крыму подписали корпоративный стандарт по поддержке работодателями семей с детьми
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму подписали корпоративный стандарт по поддержке работодателями семей с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 29.04.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал Региональный корпоративный стандарт поддержки работодателями семей с детьми в рамках заключения дополнительного соглашения к Республиканскому соглашению между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2025–2027 годы.

Документ также подписан председателем Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надеждой Краденовой и председателем Объединения работодателей Республики Крым, генеральным директором АО «Завод «Фиолент» Александром Баталиным.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, сегодня поддержка материнства и детства становится заботой не только для государства, но и для работодателей и профсоюзов.

По словам нашего Президента, российский бизнес должен быть ответственным, он не может оставаться в стороне от решения социальных проблем. А значит, и от таких важнейших общегосударственных задач, как реализация демографической политики. Подписанный сегодня корпоративный стандарт предусматривает комплекс мер, которые призваны создавать оптимальные условия для поддержки семей и совмещения работниками профессиональных и семейных обязанностей. Благодарю Надежду Николаевну Краденову и Александра Сергеевича Баталина за сотрудничество и большой вклад в развитие института социального партнерства в Крыму, – сказал Глава республики.

Отмечается, что Региональный стандарт поддержки работодателями семей с детьми был разработан с учетом норм национального Корпоративного демографического стандарта, утвержденного в июне 2025 года, и, по сути, является методическим руководством, которое поможет работодателям определиться с выбором мер поддержки. Речь в том числе о выплате материальной помощи при рождении ребенка и заключении брака, предоставлении дополнительных дней отпуска при рождении ребенка и льготных путевок в санаторно-курортные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей. Помимо этого, ряд крымских работодателей уже внедрили практику компенсации сотрудникам расходов за аренду жилья.

Сергей Аксёнов дал поручение Министерству труда и социальной защиты РК широко проинформировать крымских работодателей и работников о возможностях, льготах и мерах поддержки в рамках подписанного документа.

В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

