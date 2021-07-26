В Крыму подписан указ, согласно которому арендаторы, пострадавшие от ЧС, освобождаются от арендной платы за использование госсобственности

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей, являющихся арендаторами имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в связи с ЧС в результате обильного выпадения осадков и подтопления.

В Указе идет речь о предпринимателях и организациях на территориях муниципальных образований городской округ Керчь, городской округ Ялта, Бахчисарайский, Кировский, Ленинский, Советский районы. Согласно документу, от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2021 году за использование имущества, находящегося в госсобственности Республики Крым по договорам аренды имущества, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 июня 2021 года «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым», освобождены арендаторы, которые являются организациями, индивидуальными предпринимателями, независимо от вида осуществляемой ими деятельности по ОКВЭД 2, в том числе заключаемым с применением пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ, — сообщили в Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

В частности, на территориях городского округа Керчь, городского округа Ялта, Кировского, Ленинского, Советского районов арендатор освобождается от уплаты аренды за период с 17 июня 2021 года по 16 сентября 2021 года включительно. Арендаторы Бахчисарайского района – за период аренды с 5 июля 2021 года по 4 октября 2021 года включительно.

Также в указе говорится, что освобождение от уплаты арендной платы предоставляется в отношении недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения), находящегося в госсобственности Республики Крым, за исключением жилых помещений, расположенных на территориях муниципальных образований городской округ Керчь, городской округ Ялта, Бахчисарайский, Кировский, Ленинский, Советский районы, при условии предоставления документа, подтверждающего причинение ущерба в результате ЧС, выданного органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования по месту расположения указанного имущества.

Подробнее можно ознакомиться с указом по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/show/29731 .

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым